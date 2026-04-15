Cruciani ironico: “Cosa si pretendeva da Allegri, che giocasse come il Como? Astio nei suoi confronti incomprensibile”

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Durante l'ultima puntata di Numer1 podcast, Giuseppe Cruciani ha parlato di Massimiliano Allegri e delle pretese che i tifosi e gli addetti ai lavori avevano per questa stagione. Queste le sue parole:

"Che cosa si pretendeva da Allegri, che portasse a giocare il Milan come gioca il Como? Non credo. E comunque spendendo di meno, con una proprietà più articolata, il Milan è davanti al grandissimo Como di Fabregas. Cosa si aspettavano, la Champions League in carrozza? La Champions League a sette/otto giornate dal termine, mai promesso nemmeno quella a sette/otto giornate dalla fine. Allegri ha portato molto fieno in cascina fino a questo momento, ora sta attraversando un momento di chiara crisi, cosa che hanno fatto tutte le squadre. Le critiche ad Allegri sono per i soliti pregiudizi, per le solite cose, ovviamente sono legittime. Quello che lo criticano non sono delle merde come dice qualcun altro, la cosa è che non esiste il pensiero unico. Non capisco quindi quest'acredine di alcuni contro Allegri, è incomprensibile".