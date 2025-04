Cruciani senza dubbi: "Conceiçao sarà cacciato dovesse anche vincere due trofei"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Chiamarsi Bomber 'Aria Fritta', il giornalista Giuseppe Cruciani ha parlato di Milan dopo la vittoria nel derby di mercoledì che ha permesso alla formazione di Sergio Conceiçao di staccare il pass per la finale di Coppa Italia contro il Bologna in programma a Roma il prossimo 14 maggio:

"Il Milan rischia, perché ci sarà la finale contro il Bologna, abbordabile per il Milan no? In cui si parte comunque alla pari, non c'è una favorita, anzi, il Milan forse è anche leggermente favorito. Al di là di questo: rischia Conceiçao, già sostanzialmente fatto fuori dalla società, di vincere la Coppa Italia dopo aver vinto la Supercoppa Italia, rischia di essere l'allenatore più titolato del Milan negli ultimi 10, 15 anni.

Se lo confermerei? Non è questa la questione. Secondo me Conceiçao meritava più, ma si è messo lui nelle condizioni di essere precario. Ha accettato un contratto di sei mesi, ha cominciato a lamentarsi con i giornalisti che lo consideravano un precario, cosa abbastanza assurda perché diventi precario quando i risultati mancano. Un po' perché lui si è messo nelle condizioni iniziali di essere un precario, perché quando firmi un contratto a 6 mesi sei precario per definizione, e dunque hai lasciato via libera ai tuoi dirigenti di scegliere un altro allenatore. In più si è messo a protestare con quelli che lo considerano un precario, che parlano un giorno si e l'altro pure di un altro allenatore, ma sinceramente quello avviene perché mancano i risultati.

La colpa non è dei giornalisti, o della stampa o dei media che ti danno precario, ma sei tu che ti metti nelle condizioni di esserlo. Per cui Conceiçao dovesse anche vincere due trofei sarà cacciato, o comunque non sarà confermato. Il paradosso, ripeto, è che dovesse vincere la Coppa Italia, due trofei il Milan in una stessa stagione non li vinceva da tempo".