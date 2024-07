Ct Serbia: "All’Europeo Pavlovic mi ha chiesto un consiglio per il suo futuro, gli dissi che se poteva scegliere allora sarebbe dovuto andare al Milan"

Intervistato questa mattina fra le colonne de La Gazzetta dello Sport, il commissario tecnico della Serbia Dragan Stojković ha parlato di Strahinja Pavlovic, neo acquisto del Milan che nelle prossime ore dovrebbe anche essere ufficializzato come nuovo calciatore rosssonero dopo la consueta routine di visite mediche ed idoneità sportiva. Queste le sue dichiarazioni:

"Pavlovic non è un semplice difensore, è un guerriero. Sarà un gran colpo per il Milan. All’Europeo mi ha chiesto un consiglio per il suo futuro, gli dissi che se poteva scegliere allora sarebbe dovuto andare al Milan. È un top club e la Serie A è l’università per un difensore”.

Ancora sul giocatore

“Ha fatto tanti sacrifici in questi anni, soprattutto quando giocava pochissimo in Francia e in Belgio. ha tutte le caratteristiche del grande difensore, a partire da un carattere immenso. Ha una grande stazza e una notevole elevazione. È bravo a difendere in campo aperto ed è mancino. Prenderlo per il Milan è stato un affare”.

Sulla zona di campo dove giocherà

“ Nella Serbia faceva il terzo di difesa, mentre il Milan difende a quattro, ma i giocatori forti funzionano in qualsiasi assetto. È giovane, ha ampi margini di crescita e al Milan si completerà”.