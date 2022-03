Ct Svezia su Ibra: "Oggi ha fatto tutto l'allenamento, ma non partirà titolare"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In vista del match di domani contro la Polonia, decisivo per la qualificazione ai prossimi Mondiali, Janne Andersson, ct della Svezia, ha parlato così in conferenza stampa di Zlatan Ibrahimovic: "Difficile dire quanti minuti abbia nelle gambe Ibrahimovic. Quello che posso dire è che non partirà titolare. Potrà entrare in campo, vedremo poi per quanti minuti. Oggi ha fatto tutto l'allenamento. Parlerò con lo staff medico e stabiliremo un piano. Per noi è un'arma importante, ma purtroppo non è un'arma che possiamo usare per una partita intera".