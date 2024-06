Ct Svizzera: "Okafor è pronto? Ha lavorato ed è concentrato, come tutti"

Questa sera alle ore 21, a Colonia, la Svizzera del milanista Noah Okafor affronterà la seconda partita del suo girone degli Europei in Germania. I rossocrociati, dopo la convincente vittoria per 3-1 sull'Ungheria nel primo turno, oggi incontreranno la Scozia che nella gara inaugurale del torneo è stata demolita dai padroni di casa della Germania. Tra gli esclusi illustri nella prima gara della Svizzera anche la stella Shaqiri e il giocatore del Milan Okafor.

In conferenza stampa, il giorno prima della gara, l'allenatore svizzero ha parlato di entrambi i giocatori rossocrociati su cui è stato interrogato in vista della sfida contro la nazionale scozzese. Le parole del Ct della Svizzera Murat Yakin su Xherdan Shaqiri e il rossonero Noah Okafor, riportate dalla RSI: "Shaqiri e Okafor sono pronti? Hanno lavorato e sono concentrati, come tutti”.