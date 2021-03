"Il Napoli passa in vantaggio con merito, il Milan reagisce con impeto ma non la riprende. Gara brillante dei partenopei. I rossoneri, malgrado la volontà e l'energia, non sono stati efficaci come in altre occasioni. Partita intensa. Tanta adrenalina in campo". Questo il commento di Riccardo Cucchi su Twitter dopo la sconfitta del Milan a San Siro contro il Napoli.