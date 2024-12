Cucchi: "Vedremo se era Fonseca il problema del Milan"

L'anno si chiude con due capoliste: Atalanta e Napoli.

I bergamaschi non vanno oltre il pari a Roma contro un' ottima Lazio.

Nel primo tempo i biancocelesti dominano, nel secondo soffrono il ritorno dell' Atalanta che, da grande squadra, reagisce al bel gol di Dele-Bashiru e pareggia nei minuti finali. Squadra bergamasca attrezzata per grandi traguardi.

Il Napoli sta compiendo un percorso forse superiore alle sue reali forze. Vince a fatica contro il Venezia, Conte giustamente non è soddisfatto, ma la squadra è lì al fianco dell' Atalanta. Comunque protagonista.

L' Inter prosegue la sua marcia sicura. Macina avversari a suon di gol. Squadra forte. Soprattutto consapevole della sua forza. Con una partita in meno è la potenziale capolista.

Juventus e Fiorentina pareggiano nel confronto di Torino. Due volte in vantaggio con l' ottimo Thuram i bianconeri si fanno raggiungere dai viola che non escono mai dalla partita pur soffrendo la Juventus. Decisiva per la Fiorentina l' ottima prova di De Gea.

Fonseca arrivato ai titoli di coda dopo il pari del Milan con la Roma. Vedremo se davvero il problema del Milan sia stato finora solo Fonseca.

Buon anno a tutti gli appassionati.