Cudicini racconta il primo incontro tra Loftus e Conte: "Gli usciva il fumo dalla testa"

Carlo Cudicini, ex portiere cresciuto nel settore giovanile del Milan e che è stato anche in rosa nella prima squadra rossonera, da qualche anno è club ambassador del Chelsea e anche responsabile dei giocatori in prestito del club londinese. Proprio per questo ultimo ruolo, negli anni, ha conosciuto molto bene Ruben Loftus-Cheek, oggi al Milan. Tuttosport lo ha intervistato per saperne un po' di più sul centrocampista inglese del Diavolo.

L'aneddoto di Cudicini sul primo incontro tra Loftus-Cheek e Antonio Conte: "Le racconto un episodio divertente. Arriva Conte e vuole incontrare tutti i calciatori nella pre-season. Nel meeting con Ruben, Antonio gli spiega sommariamente come vuole giocare e il ruolo dove lo vede. Per noi italiani la tattica è molto importante. Dopo 20 minuti c’era il fumo che gli usciva dalla testa (ride, ndr). Qui la tattica conta, ma è un discorso diverso. Era ‘Stanco’ nel cercare di capire cosa Conte gli chiedesse (ride, ndr). Aveva 20 anni, era un giovane di prospettiva, Antonio aveva piacere a coinvolgerlo".