Cudicini: "Tomori è perfetto per il gioco del Milan, un giocatore estremamente forte"

Carlo Cudicini, ex portiere rossonero, oggi Responsabile dei prestiti al Chelsea, è intervenuto a Sky Sport 24. Queste le sue dichiarazioni su Fikayo Tomori: “Da milanista sono contento, Fikayo è un giocatore estremamente forte. Per le caratteristiche che ha è perfetto per il gioco del Milan. Ha dimostrato di essere subito nelle preferenze del mister, già dopo un paio di partite. Anche noi al Chelsea non ce lo aspettavamo, è entrato subito titolare e non è più uscito. Ha fatto un campionato molto positivo, non sono stupito che il Milan lo abbia riscattato. Contento perché sono milanista, poi il Chelsea qualche soldino l’ha preso”.