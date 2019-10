Cuoghi: "Mi fa rabbia vedere i calciatori rossoneri senza cattiveria"

Stefano Cuoghi, intervenuto a TMW Radio, ha detto la sua sul momento critico in casa rossonera: "Nessuno avrebbe mai immaginato un avvio del genere. La storia del Milan ti dice sempre di pensare in grande, ma l'attualità non te lo permette. Mi fa rabbia non vedere i giocatori rossoneri con la cattiveria e la determinazione che questa maglia meriterebbe. A destra Calabria e Conti fanno fatica, in mezzo Musacchio non mi sembra un giocatore da Milan".