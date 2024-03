Cuoghi: "Pioli? Sono dalla sua parte, lo terrei. Ma le proprietà straniere..."

Ai microfoni di Tag24, l'ex giocatore rossonero Stefano Cuoghi ha parlato così del futuro di Stefano Pioli: "Personalmente, in base a quello che ha fatto, lo terrei. Con lui Il Milan ha mostrato di saper fare un bel gioco e soprattutto di essere in grado di vincere. Purtroppo però in Italia siamo completamente vincolati ai risultati. Quando il Milan era lontano dal secondo posto tutto era entrato in crisi, mentre ora tutto fila per il verso giusto. Si vive il momento, gli addetti ai lavori giudicano l’istante, ma bisognerebbe avere un po’ più di equilibrio e giudicare un percorso in base al lungo periodo. Io sono dalla parte del mister.

Adesso resta da capire se la società pensa di aver messo a disposizione del tecnico una rosa da primo posto oppure no. Con le proprietà straniere diventa difficile capire cosa hanno in testa, perché ragionano in modo completamente diverso rispetto a noi italiani a livello calcistico. Per loro è business mentre per noi è tutta un’altra cosa, mi verrebbe da dire cuore e sentimento”.