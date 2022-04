Cuoghi su San Siro: "Se uno pensa che lo stadio pieno può essere un problema deve cambiare mestiere"

© foto di DANIELE MASCOLO

Stefano Cuoghi, ex calciatore del Milan, si è così espresso a TMW su San Siro sold out: "Se uno pensa che lo stadio pieno può essere un problema allora deve cambiare mestiere. Un calciatore quando pensa alla sua carriera sogna di giocare davanti a centomila spettatori, non pensa di giocare negli stadi vuoti per paura delle pressioni. Se giochi nel Milan o nell'Inter devi sapere che devi misurarti su certi palcoscenici".