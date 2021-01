Curiosità Tomori: a giugno si laureerà in Business management

Fikayo Tomori non è solo un calciatore di grandi prospettive ma anche un futuro laureando in Business Management. Secondo quanto affermato dallo stesso giocatore ai microfoni di Sky Sports uk qualche mese fa, durante la sosta del calcio per l'emergenza Coronavirus, ha avuto molto tempo per preparare e sostenere diversi esami ed ora è a due moduli dalla laurea. Queste le sue parole: "Quando tutto questo è avvenuto (il Coronavirus, ndr) avevo tre o quattro esami rimasti. Quindi quando il calcio si è fermato, l'ho vista come un'opportunità per concentrarmi, fare tutto e concedermi un po 'di respiro. È qualcosa che mi ha aiutato con la mia concentrazione, la mia mente, dentro e fuori dal campo .Non sono mai stato un grande giocatore di videogames. Mi piace pensare che sono sempre stato piuttosto intelligente"