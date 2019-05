Currò: "Il Milan avrebbe voluto proseguire con Gattuso"

Enrico Currò, giornalista di Repubblica, ha parlato a Radio 24 della situazione in casa rossonerà: "Credo che per Gattuso non si possa parlare di dimissioni ma di rescissione consensuale: rinuncerà a quasi tutto ma vuole che il suo staff sia pagato. Non è convinto lui di proseguire, il Milan avrebbe voluto almeno per ragioni economiche. Quello del Milan è un progetto rischioso e basato sui giovani. Ci può essere un periodo in cui non si vince niente prima di decollare. Maldini? Dipenderà da lui rimanere con un ruolo più operativo. Leonardo ha motivazioni simili a Gattuso: non aveva margini di mercato. Sulla panchina può succedere di tutto, ma non sarà un tecnico che costerà tanto. Al posto di Leonardo è più facile che arrivi un DS senza consulenze esterne".