Curva e AIMC contro proprietà: "Il Milan per voi è soltanto un brand su cui speculare"

Nel comunicato congiunto contro proprietà e dirigenza pubblicato da Curva Sud e AIMC, principale sfogo si ha con la modalità di gestione del club da parte della società con a capo Gerry Cardinale. Queste le parole nel testo: "Ad oggi il Milan per VOI è soltanto un brand su cui speculare, mettendo in campo strategie finalizzate al solo sviluppo del Marchio per ottenere importanti risultati finanziari, a discapito dei successi sportivi che non sono più la vostra priorità. Con l’aggravante di non conoscere la storia di questo club, dei giocatori che hanno scritto pagine indimenticabili con la nostra maglia e con l’imperdonabile assenza della proprietà alla festa dei 125 anni".