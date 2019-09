Curva Sud, il comunicato sulla protesta di questa sera

Questa sera per il primo quarto d’ora metà curva farà il tifo come sempre (dal centro fino al confine con l’arancio) e in transenna verrà esposto lo striscione “SOSTEGNO INCESSANNTE”. Nell’altra metà (dal centro fino al confine con il rosso), la curva starà seduta, in silenzio e senza stendardi e bandiere che dovranno essere aperti nell’altra metà, e dove verrà esposto lo striscione “SILENZIO ASSORDANTE”.

E’ importante che ognuno faccia la sua parte per fare capire una fondamentale differenza: da una parte come ci vorrebbero, dall’altra parte come siamo e saremo sempre, anche dopo la vergognosa decisione di toglierci tamburi, impianto voce e magazzino!

FUORI LA VOCE CURVA SUD, ANCHE PER LA META’ CHE STARA’ IN SILENZIO, dal 15º minuto torneremo alla normalità.