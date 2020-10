Curva Sud, il ritrovo pre derby: pullman del Milan scortato fino a San Siro

Nonostante la Curva Sud Milano non potrà essere presente sugli spalti ad incitare Romagnoli e compagni, la parte più calda del tifo milanista ha deciso di accompagnare il pullman della squadra con un breve corteo 'old style' formato da scooter e moto, che partirà tra via Traiano e via Renato Serra. Ecco quanto comunicato con una nota da parte del tifo rossonero, con i dettagli del ritrovo:

"Domani ci vediamo alle 15.50 in via Traiano, tutti con scooter e moto.

Ci mettiamo ai lati lungo la strada in modo da lasciare passare le altre macchine e quando passa il pullman del Milan ci accodiamo, accompagnando i ragazzi allo stadio.

(TUTTI DIETRO AL PULLMAN!)



Fondamentale portare sciarpe, bandiere e stendardi del Milan e della Curva da sventolare lungo tutto il tragitto (ricordarsi mascherine).



Dobbiamo essere una marea rossonera! ️



AVANTI CURVA SUD, MILANO SIAMO NOI!".