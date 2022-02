Curva Sud, il tifo rossonero al fianco dei City Angels

Anche per questo derby la Curva Sud Milano - in totale autonomia - è stata protagonista di iniziative di beneficenza che in questa occasione abbiamo voluto raddoppiare, indirizzando i nostri sforzi su due importanti obbiettivi: il primo è quello che da anni ci vede impegnati a fianco dei City Angels di Milano con la raccolta di generi e beni di prima necessità per tutte le persone in grave difficoltà; il secondo riguarda la raccolta di materiale, indumenti e accessori sportivi per i ragazzi di Amatrice e delle zone terremotate.

Da sempre vicini alla Milano che soffre, a quella Milano che fatica a tirare avanti giorno dopo giorno, la Curva Sud ha voluto allargare le sue forti braccia anche ai ragazzi che a causa del sisma hanno perso tutto, perfino un pallone e una maglietta per giocare a calcio. Lo abbiamo fatto sia organizzando le raccolte e sia mettendo a disposizione il nostro fondo cassa per acquistare quanti e più generi e beni necessari fosse possibile.

Vogliamo ringraziare chi ha risposto al nostro appello contribuendo al commovente successo delle nostre iniziative benefiche; vogliamo sentitamente ringraziare chi si è sentito chiamato e coinvolto dalla Curva Sud e si è adoperato con generosità e solidarietà, mostrando profondo senso di appartenenza e il grande cuore rossonero che noi ultras della Curva Sud sappiamo mettere in tutto ciò che facciamo: sia allo stadio e sia quando si tratta di dare un aiuto a chi si trova in difficoltà. A fianco del Milan, vicino a chi ha bisogno: questi siamo noi, questa è la Curva Sud Milano.