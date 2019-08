Cutrone: "Qui per me tutto è nuovo. Il Milan? Lo amo e l'ho sempre amato"

Patrick Cutrone a Sky Sport ha parlato dell'inizio di questa sua esperienza inglese: "E' bellissimo giocare in questo stadio e per questi tifosi, c'è un clima che ti fa sentire veramente a casa. Mi ha fatto una bella impressione, per me che sono da 3 settimane e qui per me tutto è nuovo. Il campionato diverso da quello italiano e mi dovrò ambientare e l'Europa League l'ho già giocata con il Milan, quindi ero più emozionato quando dovevo giocare la prima partita in casa. Da quando ho 8 anni gioco al Milan: io amo e ho sempre amato il Milan e li ringrazio per quello che sono in campo e fuori, e quindi li ringrazierò sempre e sarò sempre un loro tifoso. Comunque il calcio è fatto di scelte e io sono contento di essere in questa squadra ora. Obiettivi? Giocare il meglio possibile, sia in europa league che in campionato, aiutare il piu possibile la squadra facendo gol e assist."