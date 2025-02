D'Aversa: "Pairetto ha arbitrato benissimo. Forse manca il secondo giallo a Gimenez. Poi alcuni episodi è normale, soprattutto quando da una parte ci sono richieste eccessive e ci si può fare influenzare"

vedi letture

Roberto D'Aversa, allenatore dell'Empoli, si è così espresso in conferenza stampa sulla partita contro il Milan: "Non me la sento questa sera di addossare responsabilità ad episodi arbitrali, perché secondo me l’arbitro ha arbitrato bene, gliel’ho detto anche a fine partita. Forse per fare la prestazione top manca il secondo giallo a Gimenez quando calcia la palla, ma era finita la partita. Noi dobbiamo ragionare su noi stessi, non sugli arbitri. Per me Pairetto ha arbitrato benissimo, poi alcuni episodi è anche normale, soprattutto nel primo tempo quando da una parte ci sono richieste eccessive e ci si può fare influenzare“.