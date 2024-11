D'Aversa: "Vasquez ha sorpreso anche me: ha tutti i mezzi per confermarsi in A"

Roberto D’Aversa, allenatore dell’Empoli, ha parlato di moltissimi temi nella lunghissima intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio. Tra questi anche il portiere colombiano Devis Vasquez che è arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Milan nel corso dell'ultima estate, dopo che sempre in prestito si era messo in mostra con la maglia dell'Ascoli per metà della scorsa stagione. Le parole di D'Aversa sull'estremo difensore della sua squadra, una delle rivelazioni di questo campionato.

Vasquez è l'ennesimo portiere azzeccato dall'Empoli.

"È stato molto bravo il direttore. Lo scorso anno aveva giocato soltanto 7 partite con l’Ascoli in Serie B ed era retrocesso in C. Non so in quanti avrebbero avuto la lungimiranza di affidargli la porta di una squadra di Serie A. Ha sorpreso anche me: come dico sempre, arrivare in A è difficile, ma è confermarsi la vera sfida. Ha tutti i mezzi per farlo".