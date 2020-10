D. Massara: "In difesa il Milan ha sempre gli stessi che vanno in campo da un mese e mezzo"

Dario Massara, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato così delle scelte in difesa del Milan in vista del derby: "Penso che dal punto di vista della difesa sia messa meglio l’Inter. Per il Milan Romagnoli riprende adesso, poi gli altri sono gli stessi che vanno in campo da un mese e mezzo, sia in campionato che nei preliminari di Europa League. Quindi è normale che possano essere un po’ stanchi, soprattutto Calabria e Theo Hernandez. Quindi secondo me un eventuale problema dovuto alla stanchezza può far più male al Milan che all’Inter