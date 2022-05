Da Casa Milan alla stazione: folla di tifosi rossoneri a sostenere la squadra

© foto di Antonio Vitiello

Come documentato ieri dalla nostra redazione, l'entusiasmo nell'ambiente rossonero non manca: a Casa Milan una folla di tifosi è venuta a sostenere la squadra per pochi metri, dall'uscita della sede rossonera all'ingresso nel pullman. Piccole cose che in momenti come questi fanno la differenza. Il sostegno non è mancato neanche in stazione, dove i rossoneri sono partiti accompagnato da qualche tifoso e un po' di cori.