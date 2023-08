Da De Ketelaere ad Adli, passando per Messias: il punto sulle uscite del Milan

Dopo un mese di luglio e i primi giorni di agosto che hanno visto il Milan lavorare principalmente sul mercato d'entrata, concludendo ben otto acquisti (Sportiello, Romero, Loftus-Cheek, Pulisic, Reijnders, Okafor, Chuckwueze, Musah) dopo la cessione da record di Tonali al Newcastle, la dirigenza rossonera torna a lavorare anche sul fronte uscite. Sono molti i giocatori che devono trovare una sistemazione entro il primo giorno di settembre, quando finirà il calciomercato nei principali campionati europei.

Come detto, al momento l'unica uscita, la più grande della storia rossonera, è quella di Sandro Tonali al Newcastle per 80 milioni tra parte fissa e bonus. Un'operazione che ha permesso al Milan di acquistare la maggior parte dei giocatori arrivati in questa sessione estiva di mercato. Ma le cessioni non sono finite qui: oltre ai giovani della Primavera, la dirigenza rossonera lavora anche sui giocatori che quest'anno non troveranno molto spazio e non sono più considerati protagonisti all'interno del progetto di Mister Stefano Pioli.

Tra questi c'è sicuramente Charles De Ketelaere, neanche entrato in campo nell'ultima amichevole contro il Barcellona nella tournée americana. L'Atalanta è stata l'unico club ad avere presentato al Milan una proposta che i rossoneri hanno già, di fatto, accettato; se il belga avallerà il trasferimento, l’affare si concluderà sulla base di un prestito oneroso a 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 23 milioni, senza inserimento di un contro-riscatto a favore dei rossoneri.

Oltre al belga, stesso ruolo, c'è anche Yacine Adli, che nonostante la convocazione per la tournée negli USA rimane in uscita. Rimane valida la soluzione Salernitana per il francese, con Paulo Sousa che vedrebbe di buon occhi il suo arrivo dopo averlo allenato già al Bordeaux, scendendo in campo per un totale di 32 volte tra Ligue 1, Coupe de France e Coupe de la Ligue, segnando tre gol e fornendo tre assist, giocando prevalentemente sulla trequarti o come mezz’ala offensiva.

Per quanto riguarda le operazioni in dirittura d'arrivo c'è sicuramente Devis Vasquez. Il portiere colombiano lascia i rossoneri dopo essere arrivato in Italia a gennaio e senza mai aver esordito ufficialmente in prima squadra. Nelle prossime ore è previsto il suo passaggio ufficiale allo Sheffield Wednesday, club che milita nella seconda divisione inglese, in prestito.

Rimangono in uscita anche Origi, Messias e Ballo-Touré: il belga ha estimatori in Premier League, Turchia e Arabia Saudita, ma per il momento non sono arrivate offerta. Per Messias c'è un interessamento del Besiktas, che dal Milan ha già acquistato Rebic a titolo definitivo. Per quanto riguarda Ballo-Tourè, invece, il Bologna e il Fulham avevano fatto passi in avanti, ma la situazione non si è più evoluta.