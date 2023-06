Da Furlani a Moncada, fino a Mr Moneyball. Come cambia il "nuovo" Milan di Cardinale

MilanNews.it

La rivoluzione del Milan non passerà solo dai nomi, ma dai ruoli stessi. Ruoli e competenze saranno suddivisi tra chi lavora già nel Milan e chi vi collabora.

Il ruolo di Furlani - La gestione del mercato - sottolinea in questo senso La Gazzetta dello Sport - passerà nelle mani di Giorgio Furlani, ad del club dallo scorso novembre. Nulla di più logico dal punto di vista della proprietà, anche perché il peso dell’ex portfolio manager di Elliott è già cresciuto notevolmente in questi mesi. In questo quadro, la figura di Geoffrey Moncada, capo dello scouting milanista che lavora in rossonero dai primissimi tempi di Elliott, è destinata a un upgrade: sarà il primo ispiratore delle strategie sugli obiettivi da inseguire. Dalla sua, Moncada ha un’esperienza ormai consolidata all’interno del Milan, e ha contribuito a operazioni importanti, da Tomori a Kalulu, coppia centrale della difesa che ha vinto lo scudetto l’anno scorso.

Mr Moneyball - Cardinale - ribadisce La Gazzetta dello Sport - crede nel mercato “alla Moneyball”, ovvero giocatori selezionati in base ai dati: "Tutti li hanno, la differenza è come li utilizzi - ha detto di recente il numero uno di RedBird -. Billy Beane è stato decisivo nel convincermi che il calcio europeo potesse essere una grande opportunità". Ecco, proprio Beane, guru del player-trading che ha rivoluzionato il baseball ispirando un film di successo con Brad Pitt, è uno dei pilastri cui si appoggerà sempre di più il Milan per il mercato: collabora già con RedBird sul club rossonero e il legame si intensificherà.