Da Milanello: Maldini e Massara hanno seguito l'allenamento della squadra

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come riportato da acmilan.com, oggi a Milanello il Milan ha sostenuto "l'attivazione muscolare prima di uscire sul campo, per proseguire la fase di riscaldamento con una serie di esercizi atletici. Il gruppo ha poi iniziato il lavoro basato sul possesso che ha preceduto la parte tattica della sessione odierna, che si è chiusa con la consueta partitella su campo ridotto". Presenti a seguire la squadra - come sempre da vicinissimo - anche Paolo Maldini e Frederic Massara.