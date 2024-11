Da Milanello, previsto un allenamento al mattino in vista della Juventus

Giornate intense e di lavoro a Milanello, con Fonseca che ieri ha avuto a disposizione per la prima volta tutto il gruppo squadra in questa sosta per le nazionali, Gabbia e Reijnders compresi. Il tecnico portoghese ha cominciato quindi, nel pomeriggio, le prove in vista del match di sabato pomeriggio a San Siro contro la Juventus di Thiago Motta, che in questa stagione di Serie A non ha mai perso. Sfida importantissima per misurare le ambizioni scudetto del Milan, che ha assolutamente bisogno di punti per rimanere attaccato al gruppetto di testa.

IL PROGRAMMA DI OGGI

Il programma di oggi prevede un allenamento al mattino.

