Da non credere quello che sta succedendo al City. Guardiola prova a spiegarlo

Da non credere a quello che stiamo assistendo in Premier League. Potrebbe sorprendere molti l'impatto avuto da Arne Slot alla prima stagione in Inghilterra e sulla panchina del Liverpool, ma quello che lascia esterrefatto chiunque è vedere un Manchester City totalmente alterato, reduce da sei sconfitte su 7 partite, con Pep Guardiola per altro deriso dai tifosi di Anfield per il 2-0 subito. Tutto questo ai campioni d'Inghilterra in carica e che hanno vinto 4 titoli di fila.

Intervenuto in un primo momento a BBC Match of the Day, il tecnico spagnolo dei citizens ha riconosciuto in maniera sincera: "Devo trovare una soluzione per essere solido, soprattutto dietro. Cosa posso dire? Questi giocatori mi hanno dato la possibilità di vivere forse gli anni migliori della mia vita. Tutto quello che posso fare è essere qui - ha ribadito Guardiola - per cercare di trovare una soluzione. Al momento giusto il club prenderà una decisione su ciò che è necessario per permettere a questo club di rimanere lì".

Provando poi a fare il punto della situazione e le difficoltà evidenti del suo Manchester City: "È un altro caso e non possiamo aspettarci di più di questo. Bisogna capire ciò che abbiamo fatto. I giocatori lo vogliono, lo soffrono e vogliono farlo. È normale. Non siamo abituati a questo per molte ragioni, ma molte, molte cose succedono. Le squadre sono forti e noi non possiamo gestirlo in questo momento", la chiosa preoccupata.

La classifica

Liverpool 34

Arsenal 25

Chelsea 25

Brighton 23

Manchester City 23

Nottingham Forest 22

Tottenham 20

Brentford 20

Manchester United 19

Fulham 18

Newcastle 19

Aston Villa 19

Bournemouth 18

West Ham 15

Everton 11

Leicester 10

Crystal Palace 9

Wolves 9

Ipswich 9

Southampton 5