Da penultimi a campioni: come un allenatore fa la differenza. Il Leverkusen sfida il Milan

Il primo storico Meisterschale vinto dal Bayer Leverkusen lo scorso aprile, seguito un mese dopo dalla Coppa di Germania ha finalmente tolto alla squadra il soprannome Neverkusen.

La squadra di Xabi Alonso ha cannibalizzato la scorsa Bundesliga e ancora oggi è imbattuta in campionato: 35 partite con l'ultimo ko subito nell'ultima giornata della stagione 2022/23. Solo l'Atalanta un anno fa è stata capace di superare le aspirine, in finale di Europa League.

Un grande mix tra giovani talenti in rampa di lancio e giocatori d'esperienza, amalgamati da un allenatore destinato a grandi cose e un direttore sportivo che ha azzeccato tutte le mosse. In alcuni casi veri e propri capolavori, come l'arrivo a parametro zero (!) di Alejandro Grimaldo, uno dei migliori esterni sinistri d'Europa. E poi un centrocampista di esperienza internazionale come Granit Xhaka e un trequartista di qualità come Jonas Hofmann. E poi la scommessa stra-vinta di Victor Boniface.

Quest'anno si riparte da Xabi Alonso che coraggiosamente ha deciso di restare in sella, dicendo no al Liverpool e invogliando di conseguenza tutti i big a restare. La squadra è stata puntellata con Aleix Garcia, perno del centrocampo del sorprendente Girona e con Martin Terrier in attacco dal Rennes. Il gioco è collaudato, l'entusiasmo alle stelle e l'ambiente di quelli che ti lasciano lavorare senza pressioni.

E pensare che il 5 ottobre 2022, quando la dirigenza esonerava Gerardo Seoane la squadra era penultima in classifica. Quando la scelta del direttore sportivo Simon Rolfes ricadde su Xabi Alonso ai più sembrava un azzardo: del resto il curriculum del basco parlava di un'esperienza nel settore giovanile del Real Madrid e tre anni alla Real Sociedad B. Ha risollevato il morale della squadra e si è fatto seguire grazie al suo carisma. E i primi risultati buoni hanno ridato fiducia alla squadra, ponendo le basi per il capolavoro della stagione 2023/24.

Formazione tipo (3-4-2-1): Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Wirtz, Hofmann; Boniface. All. Xabi Alonso.