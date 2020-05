Daily Mail - Ronaldinho è stato ceduto al Milan per non portare Messi sulla "cattiva strada"

Dopo anni dal passaggio di Ronaldinho dal Barcellona al Milan, il Daily Mail ha rivelato l'idea alla base di quella importante scelta. Secondo quanto riporta il tabloid inglese, infatti, il club blaugrana dopo un amichevole con la formazione b in cui Ronaldinho apparì svogliato e fuori forma decisero di metterlo sul mercato. Il campione brasiliano, infatti, era solito dedicarsi alla vita notturna e questo era evidente in allenamento con il 10 blaugrana visibilmente fuori forma. In quegli anni la Catalogna aveva scoperto il talento di Lionel Messi, una giovane stella che guardava il brasiliano come un modello in campo. Il terrore della dirigenza blaugrana era che Messi, vicino di casa di Dinho a Castelldefels, si facesse influenzare troppo dal compagno di squadra, cominciando anche lui a esibire comportamenti non professionali fuori dal campo. Da lì, l'idea di cedere il brasiliano al Milan.