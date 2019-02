Daino a MTV: "Non mi meraviglia la vittoria a Bergamo, il Milan al momento lo vedo sotto solo alla Juve"

Daniele Daino, ex difensore rossonero, ha parlato del Milan e del suo momento: "Non mi meraviglia che il Milan abbia vinto a Bergamo, è un segnale di continuità. Il Milan è in ripresa ancora prima dell'arrivo di Paquetà e Piatek. In questo momento il Milan è in fiducia, Gattuso ha il polso di tutti i ragazzi. Lo vediamo dai cambi, quando entra qualcuno si vede dall'atteggiamento con cui entrano. La fiducia la danno i risultati, l'Atalanta in casa ha messo sotto anche la Juventus in casa. Dopo la forza della Juve che tecnicamente è una spanna sopra, in questo preciso istante il Milan è appena sotto i bianconeri".