Daino a TMW Radio: "Milan, serve il pugno duro per le cessioni"

A TMW Radio, durante Maracanà, Daniele Daino ha detto la sua sul momento del Milan: "Il problema è nelle cessioni, nel dare via quei giocatori che non sono funzionali per il gioco di Giampaolo. Sono almeno 4-5. La difficoltà è proprio nel mercato in uscita per Maldini e Boban. Suso? Giocando con un 4-3-1-2, dal momento che hai anche Paquetà e Calhanoglu, il Milan deve cercare di sacrificare anche Suso, per dare una funzionalità al progetto. Servono giocatori giusti per il suo modulo e per permettergli di raggiungere l'obiettivo del quarto posto. Non vogliono andare via? Devono ringraziare il Signore di averla indossata. Se arrivano offerte, nel rispetto del Milan, devono andare. Serve il pugno duro della società ".