Daino: "Big in vendita? Non c'è tanta scelta purtroppo"

Daniele Daino, ex giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio della situazione del Milan: "Big in vendita? Non c'è tanta scelta purtroppo. Ovviamente Donnarumma rientra tra questi, lo dicono i numeri. E' solo lui quello che potrebbe avere più valore. La cosa strana è come mai nessun club europeo che ha bisogno di un portiere non si è buttato a capofitto sul giocatore, visto che il Milan ha bisogno di incassare soldi. Forse perché non lo valutano più di tanto. Ad oggi vale meno di quello a cui vogliono venderlo. A oggi i giocatori del Milan vengono valutati la metà. La svalutazione c'è stata."