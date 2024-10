Dal 2026 la sosta tra settembre e ottobre sarà unica e durerà tre settimane

vedi letture

La sosta per le Nazionali sta giungendo al termine: appuntamento fra circa tre settimane e mezzo quando a metà novembre è prevista l'ultima pausa del 2024. A partire dal 2026, però, la FIFA ha introdotto un nuovo calendario per le soste che di fatto garantisce l'accorpamento delle soste di settembre e ottobre in un'unica sola dalla durata di tre settimane, come ricorda oggi Calcio&Finanza. Se adesso nelle soste si può giocare un massimo di due gare, nella pausa extralarge che entrerà in vigore tra due anni se ne potranno giocare fino a quattro.

Questo il calendario delle prossime soste da qui al 2026:

2024

18/26 marzo

2/10 settembre

7/15 ottobre

11/19 novembre

2025

17/25 marzo

1/9 settembre

6/14 ottobre

10/18 novembre

2026 - Nuovo calendario

23/31 marzo

21 settembre/6 ottobre

9/17 novembre