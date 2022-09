Dal femminile al Chelsea: chi è Potter, il neo tecnico dei Blues che sfiderà il Milan

Fonte: di Michele Pavese per TMW

Ha cominciato come direttore tecnico nel calcio femminile (nazionale del Ghana), poi ha allenato l'Ostersund, in Svezia, portando la squadra dalla quarta serie alla prima divisione nel giro di cinque anni. Graham Potter sarà il nuovo allenatore del Chelsea, raccogliendo la pesante eredità di Thomas Tuchel, l'uomo che ha portato la seconda Champions League nella bacheca dei londinesi. Il 47enne di Solihull guida il Brighton dalla stagione 2019/20 e i Seagulls sono la rivelazione della Premier League dopo le prime sei partite: quarto posto, davanti a Manchester United (battuto alla prima giornata), Liverpool e... Chelsea. Sarà anche per questo motivo che Todd Boehly e la nuova proprietà hanno deciso di sborsare i 23 milioni della clausola? Forse, ma di sicuro c'è tanto altro.

Continuità col 3-5-2 Il modulo, innanzitutto. Potter è un "trasformista", tenendo fede al cognome che rimanda inevitabilmente al celebre personaggio nato dalla penna di J. K. Rowling, ma preferisce il 3-5-2. Un sistema di gioco che permette alle sue squadre di adattarsi agli avversari, ispirato agli insegnamenti di Pep Guardiola e Roberto Martinez. Una continuità che non risolverà "magicamente" tutti i problemi dei Blues ma che certamente lo aiuterà a farsi capire meglio dai suoi nuovi giocatori. Un allenatore filosofo, scoperto dal calcio inglese (e dallo Swansea, che lo porterà in UK) nel febbraio del 2018, quando l'Ostersund espugnò l'Emirates nei sedicesimi di Europa League. Ambizioso, attento al gioco più che ai risultati: così ha costruito la favola Brighton, che in un triennio è riuscito a conquistare la parte sinistra della classifica di Premier. Ora una nuova, grande sfida, forse la più grande di tutte, senza rinunciare al suo credo e alla voglia di stupire che lo ha sempre contraddistinto.