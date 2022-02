Dal Regno Unito: "Le squadre dovrebbero boicottare la finale in Russia"

Le crescenti tensioni fra Russia e Ucraina si stanno ripercuotendo anche nel calcio internazionale. La finale di Champions League, in programma il 28 maggio a San Pietroburgo, potrebbe subire uno spostamento di sede. In merito Liz Truss, segretario di Stato per gli affari esteri, del Commonwealth e dello sviluppo del Regno Unito, ha dichiarato a BBC Radio: "Sarei inorridita se la sede non venisse spostata. Penso che sarebbe sbagliato in questo momento, considerando ciò che sta facendo la Russia a livello internazionale" e circa la presa di posizione dei club inglesi e un eventuale boicottaggio dichiara: "Sì, se fossi in loro boicotterei. Personalmente non vorrei giocare una partita di calcio a San Pietroburgo, visto quello che sta facendo il regime di Putin".