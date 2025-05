Dal ruolo di vice allenatore del Liverpool a diesse dell'Al-Ahli: la carriera di Lee Congerton

Il ruolo di direttore sportivo del Milan ha un nuovo candidato: Lee Congerton. Stando ai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il gallese sarebbe addirittura scattato in avanti in quanto avrebbe il profilo europeo e l'esperienza che il Diavolo cerca nel candidato a cui assegnare questo ruolo.

Nel corso della sua carriera, comunque, l'attuale direttore sportivo dell'Al-Ahli non ha sempre ricoperto questo ruolo. Dal 2002 al 2005 è stato infatti prima coordinatore del vivaio del Wrexham e poi vice allenatore di Rafa Benitez al Liverpool per ben 60 partite (alle quali si aggiungono le 112 con Houllier). Successivamente si è trasferito al Chelsea ricoprendo dal 2005 al 2011 al carica di responsabile scouting del club di Londra.

Poi l'esperienza in Germania, all'Amburgo, da direttore tecnico tra il 2011 ed il 2014, dove sponsorizzò l'acquisto di un giovane Hakan Calhanoglu da una squadra di Serie C tedesca. La prima vera esperienza da direttore sportivo l'ha prova per una stagione al Sunderland 2014/15, dove però non ottiene i risultati sperati contribuendo alla retrocessione dei Black Cats in Championship. Assorbita questa delusione tra il 2017 ed il 2022 è il responsabile scouting prima del Celtic e poi del Leicester, prima di diventare direttore e scout dell'Atalanta, club con il quale lavorerà dal 2022 al 2024.