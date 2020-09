Come riferito dal Daily Mail, il Leicester è vicino a chiudere per James Tarkowski del Burnley, grazie ad un'offerta super di 37 milioni di sterline. Il club inglese si è fiondato sul difensore inglese dopo aver trattato a lungo per Wesley Fofana, pista ormai abbandonata per le Foxes. Il francese classe 2000 è la prima scelta del Milan per la retroguardia.