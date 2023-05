Dall'Inghilterra: il Tottenham riscatterà Kulusevski dalla Juve

MilanNews.it

In Inghilterra tiene sempre più banco la questione relativa al futuro di Dejan Kulusevski. Lo svedese, passato dalla Juventus al Tottenham in prestito con obbligo di riscatto, nelle scorse ore sembrava destinato al rientro in Italia visto che la mancata qualificazione alla prossima Champions League degli Spurs ha di fatto cancellato tale obbligo.

In mano al club inglese però resta comunque un diritto di acquisto per 35 milioni di euro e secondo football.london i vertici della società londinese avrebbero tutta l'intenzione di esercitarlo. Tale cifra, si legge, è pagabile in 5 anni ed il fatto che la sua immagine sia stata utilizzata per promuovere la tournée in Thailandia in estate conferma la volontà del Tottenham di puntare ancora su di lui.