Dall'Inghilterra - Leao piace molto in Inghilterra: scout dello United a San Siro. Chelsea e City osservano

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan è al lavoro per rinnovare il contratto di Rafael Leao. L'esterno portoghese è in scadenza di contratto nel 2024 e mezza Europa ha messo gli occhi sulla sua situazione. Come riporta il Mirror, tra queste squadre c'è il Manchester United, che in occasioni delle due gare del Milan con il Chelsea ha inviato degli scout per osservare le prestazioni dell'ex Lille. Anche Chelsea e Manchester City hanno osservato il classe '99.