Il Milan, nella prossima sessione di mercato, potrebbe decidere di affondare per il difensore centrale che non è arrivato in estate. Secondo quanto riporta Football London, i rossoneri sarebbero vigili su Mustafi: il difensore tedesco, in scadenza nel 2021, ha deciso di non rinnovare e dietro questa scelta potrebbe esserci proprio l'interesse dei rossoneri.