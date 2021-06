Dalla Francia - Donnarumma, accordo col PSG. Il primo anno potrebbe restare in prestito in Italia

Come riportato da Duncan Castels (giornalista di Daily Record) nel podcast "The Transfer Window", Gigio Donnarumma avrebbe trovato un accordo di massima con il Paris Saint-Germain. Il classe '99, però, potrebbe restare in Italia - in prestito - per il primo anno. I parigini, infatti, punteranno ancora su Keylor Navas per la prossima stagione.