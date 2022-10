Dalla Francia: Mbappé potrebbe rompere unilateralmente il suo contratto con il PSG

Fonte: tuttomercatoweb.com

Tatiana Vassine, avvocato esperto in diritto sportivo, ha parlato a RMC Sport della possibilità che Kylian Mbappé possa rompere unilateralmente il suo contratto col Paris Saint-Germain, qualora l'indiscrezione di Mediapart, quella di falsi profili social creati per screditare i giocatori, venisse confermata. Possibilità esistente, a patto che Mbappé lo dimostri e successivamente sarebbe la Ligue de Football Professionel (LFP) a pronunciarsi sulla vicenda. Il PSG dal canto suo potrebbe essere disponibile a cedere il giocatore, ma la valutazione data di 300 milioni rende la trattativa impossibile. Si attende una posizione ufficiale da parte del giocatore, già al centro di alcune polemiche relative alla sua collocazione tattica: utilizzato come punta centrale, il fuoriclasse preferirebbe partire da posizione più defilata con una prima punta a creargli gli spazi.