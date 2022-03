Dalla Germania: il Bayern Monaco punta Nkunku del Lipsia

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Bayern Monaco ha messo gli occhi su Christopher Nkunku. L'attaccante francese è apprezzato da Julian Nagelsmann, col quale ha condiviso l'esperienza al Lipsia. E secondo quanto riportato dalla Bild i bavaresi si sarebbero attivati per accontentare il tecnico. L'eventuale acquisto dipenderà dal futuro di Serge Gnabry, il quale non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2023. Per Nkunku fin qui una grande stagione: 26 reti in 39 partite in tutte le competizioni. Prestazioni che hanno convinto il ct Didier Deschamps a farlo esordire in Nazionale, nell'amichevole contro la Costa d'Avorio lo scorso 25 marzo. Il Lipsia valuta il giocatore 75 milioni di euro. Già la scorsa estate si sono trasferiti dalla Sassonia alla Baviera due giocatori: Dayot Upamecano e Marcel Sabitzer.