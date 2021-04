Dalla Germania: Milan, affare fatto per Maignan. Superata la concorrenza del Dortmund

Secondo quanto riferito dal portale tedesco SPORT1, a firma Patrick Berger, il Milan si è di fatto aggiudicato Mike Maignan, superando la concorrenza del Borussia Dortmund. Il portiere transalpino è stato bloccato nell'eventualità che Gigio Donnarumma non rinnovi il suo contratto. Il club rossonero ha trovato l'accordo col Lille per il classe '95, il quale si potrebbe trasferire per una cifra di 15 milioni di euro (il suo contratto è in scadenza a giugno 2022). Il Dortmund è interessato al mercato dei portieri, ma si muoverà solo se Roman Bürki lascerà il club.