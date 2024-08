Dalla Svezia agli USA: la Serie A cede altri diritti tv all'estero

(ANSA) - MILANO, 16 AGO - Non solo l'accordo con Iliad, nuovo Innovation & Technology Partner che denominerà l'International Broadcast Centre di Lissone e accompagnerà i momenti di intervento del VAR e della GLT. Nel corso dell'Assemblea della Lega Serie A svoltasi questa mattina in videoconferenza sono stati infatti assegnati anche i diritti audiovisivi della Serie A in alcuni territori a livello internazionale. Viene allargata la platea di fruitori della Serie A nel Regno Unito e in Irlanda grazie all'accordo con OneFootball, che va a completare l'offerta già finalizzata lo scorso 19 luglio con TNT.

Audience in espansione anche negli Stati Uniti, dove alla confermata CBS si aggiungono come broadcaster del massimo campionato italiano anche Fox Deportes (dirette in lingua spagnola) e Sirius XM (diritti radiofonici). Inoltre, assicurata un'ampia distribuzione in Svezia e Finlandia grazie all'accordo con TV4 e MTV. (ANSA).