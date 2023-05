Dalot ha deciso: niente ritorno in Serie A, è a un passo dal rinnovo con lo United

Fonte: tuttomercatoweb.com

Diogo Dalot è un passo dal rinnovo col Manchester United. Il laterale portoghese, attualmente in scadenza di contratto, sembra ormai aver deciso di firmare un prolungamento pluriennale coi Red Devils. A riportarlo è Sky Sport UK, secondo il quale l'obiettivo di Roma, Juventus e Milan molto difficilmente lascerà Old Trafford per tornare in Serie A durante la prossima estate.