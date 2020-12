Dalot, una riserva di lusso: ecco i numeri del portoghese

Arrivato in prestito secco al Milan per fare il vice-Theo, Diogo Dalot è stata sicuramente una delle piacevoli sorprese della nuova stagione dei rossoneri: l'ex Manchester United ha realizzato un gol e un assist nella gara di andata contro lo Sparta Praga, e un assist nel match di ritorno. Cercato e voluto dalla dirigenze rossonera, il terzino portoghese fin quì non ha trovato molto spazio, giocando principalmente in Europa League per far riposare Theo Hernandez e totalizzando 649 minuti. La società rossonera, comunque, lavorerà per cercare di trovare un' intesa con il club inglese e acquistare a titolo definitivo il classe '99.