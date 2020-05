Damiani: "Ci saranno meno trasferimenti, difficilmente i big potranno essere ceduti a grandi cifre"

Oscar Damiani, intervenuto a TMW Radio, si è espresso in merito a quello che sarà il prossimo calciomercato: "Secondo me ci saranno tanti trasferimenti in meno, sia per la possibilità economica che per l'assenza di osservazioni sui calciatori. Difficilmente i migliori giocatori potranno essere trasferiti a grandi cifre, e questo magari potrà servire anche a lanciare dei giovani. Pure per il futuro della Nazionale".