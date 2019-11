Oscar Damiani, intervistato da Radio Sportiva, ha parlato così di Mario Mandzukic, profilo per lui utile al Milan: "Mandzukic si è messo a disposizione di Allegri in un ruolo non suo: ha fatto cose eccellenti ma forse questo lo ha fatto uscire un po' dai radar delle società che non lo vedono più da attaccante. Per me potrebbe essere utile a società come il Milan".